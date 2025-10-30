Ще настъпи ли хаос със сметките за парно, след като в момента няма формула, по която да бъде изчислена топлинната енергия в сградите с етажна собственост? Омбудсманът Велислава Делчева поиска ясна формула за изчисляване на сметките и в писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков.

„Нарочен отговор към институцията на омбудсмана все още няма. Но вчера Комисията по енергетиката изслуша министерството и там заместник-министърът на икономиката даде някакъв отговор на това дали ще има в крайна сметка формула, по която да се изчислява общата сградна инсталация. Обещаха това да бъде свършено сравнително бързо – в рамките на един месец”, заяви в предаването „Пресечна точка” Велислава Делчева.

„Но така или иначе, отоплителният сезон вече започна. В някои градове вече е пуснато парното. В София „Топлофикация“ също обяви, че следващата седмица ще започне поетапно пускане на отоплението, което означава, че за месец ноември ние все още нямаме яснота по какъв начин ще се изчислява общата сградна инсталация”, поясни Делчева.

„Едно от нещата, които и Съдът на Европейския съюз казва в своето решение от миналата седмица, е всъщност, че трябва да има ясна, точна формула за това как се изчислява тази сградна инсталация. И една от основните препоръки е това да бъде направено съобразно характеристиките на сградите. Това е така наречената енергийна ефективност на сградите и всъщност това е една от препоръките, която разбирам, че Министерството на икономиката ще използва, за да направи нова формула. Проблемът обаче е, че масово сградите в България нямат такъв паспорт, нямат определена енергийна ефективност, така че това решение ще важи само за част от сградите. Още повече, че така наречените технически паспорти нямат задължителен характер, особено за частните сгради, които са частна собственост — няма изискване такива паспорти да бъдат издадени по наредба. Има срок до 2032 година да бъдат издадени технически паспорти, но само за сгради, които са публична държавна или общинска собственост. Това ще създаде проблем и ще постави потребителите в неравностойно положение”, смята Делчева.

Според нея юридическия вакуум ще продължи докато не бъде приета нова наредба за топлоснабдяването, в която със съответното приложение да бъде определена тази нова формула.

„Има обещание от министерството, че тази работна група ще продължи, очаква се следващата работна среща. Надявам се все пак експертите да намерят решение, което да даде възможност на топлинните счетоводители още през ноември месец да имат някакъв вариант, по който да изчисляват тази формула. Иначе не би било честно спрямо потребителите тази такса за общата сградна инсталация да бъде включена в техните сметки”, обясни омбудсманът.

Ако няма формула, за аботате това ще е хаос, смята още тя.

„За мен не би било редно, след като няма законово определена формула, по която да се изчислява тази сградна инсталация, тя да влиза в сметките”, каза Делчева.

В институцията на омбудсмана още от миналия сезон постъпват жалби във връзка с постоянни аварии в „Дружба”, „Изток”, „Слатина”, „Младост”, обясни Делчева.

„Топлофикация” отговори на омбудсмана, че ще вземе предвид тези чести аварии и ще бъде подготвена да извърши ремонтите през лятото. Виждаме, че поради една или друга причина това не беше направено и сега се налага да се извършват планови ремонти по време на отоплителния сезон, което не е редно. Така че очаквам все пак „Топлофикация“ наистина да се подготви за зимния сезон, който вече идва, и тези аварийни ремонти да бъдат сведени до минимум”, каза Делчева.

Кредитите

Велислава Делчева обясни и какво ще се случва за хора, които са имали кредити, но не са могли да ги изплатят в миналото, впоследствие от съда те са обявени за нищожни, но въпреки това продължаваха да фигурират в регистъра на БНБ за лоши кредити?

„Настъпва промяна и те вече ще бъдат извадени от така наречения „черен списък”. Искам да благодаря на БНБ, че взеха предвид нашата препоръка. Ние имахме сигнали от граждани от Варна и от София в тази връзка. Става въпрос за договори за кредити, които са обявени от съда за нищожни. Самият договор никога не е съществувал в правния мир. Ще има изменения в наредбата, които ще задължат кредитните институции да подават информация за такива договори, обявени от съда за нищожни, към Централния кредитен регистър. Срокът за изпълнение на това тяхно задължение е съкратен — от пет на два дни”, каза Делчева. И обясни, че промените влизат в сила след около месец.

Фалшиво положителните тестове за наркотици

„Имах среща с министъра на вътрешните работи. Имам неговото уверение, че на първо място ще бъде разширен броят на лабораториите, които ще провеждат тези тестове. Ще бъде закупено допълнително оборудване — роботи, които да извършват тестовете по-бързо. И не на последно място — все пак трябва да има лаборанти, които да работят с тази техника. Това ще даде възможност да се съкратят сроковете”, каза омбудсманът.

