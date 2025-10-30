Дни преди началото на отоплителния сезон липсва яснота какви сметки за парно ще плащаме през зимата. От Асоциацията на топлофикационните дружества обявиха, че също нямат представа как ще реагира държавата на решението на Съда на Европейския съюз от миналата седмица, който отмени формулата за изчисление на дялово разпределение. Мотивите бяха, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

Темата в „Обедния информационен блок” по NOVA NEWS коментира председателят на Асоциацията Кремен Георгиев. „В никакъв случай не можем да говорим за ощетяване в сметките, тъй като формулата изчислява част от енергията, която е измерена от топломера – търговският уред“, обясни той. По думите му топломерът отчита общото количество енергия за цялата сграда, а формулата само определя каква част от нея е изразходвана за сградната инсталация. „Може да се говори за неяснота или сложност, но не и за неправомерно взимане на пари“, подчерта експертът.

Георгиев уточни, че формулата включва основни компоненти за изчисление, но не отчита някои особености като типа на сградата, наличието на изолация или конструктивните различия. „По принцип е възможно да се добавят и такива коефициенти, но тогава формулата ще стане още по-непрозрачна. Дори сега малцина я разбират, защото включва физични и енергийни величини, непознати за повечето хора“, обясни той.

Според председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества опростяването на метода би довело до по-неточни резултати. „Да, може да стане по-опростена, но тогава ще е по-невярна. Формулата беше въведена именно за да определи по-точно съотношението между сградна и индивидуална енергия, особено при различни метеорологични условия“, подчерта Георгиев. Решението на Съда на ЕС допуска държавите членки да въведат местна нормативна уредба по въпроса, напомни той.

„Формулата трябва да се прецизира в спешен порядък. Според мен това е решението, защото абонатът е длъжен да плаща за отдадената топлина по сградната инсталация, но тя трябва да бъде изчислена правилно“, каза той. По думите му първите сметки за отопление ще се изчисляват след около месец, така че „има малко време държавата да реагира“.

По повод предложението на кмета Васил Терзиев „Топлофикация София“ да бъде дадена на концесия, Георгиев заяви, че подобна идея не е нова, но този път трябва да се обсъди сериозно. „Ясно е, че собственикът – Общината – не може да се справи със ситуацията. Един частен инвеститор би могъл да управлява по-ефективно, без да притежава дружеството. Така ще има специалисти, а не политици в управлението“, обясни той и посочи, че всички други топлофикации в страната, които са частни, нямат проблеми от мащаба на софийската.

Георгиев увери, че ремонтните дейности в квартал „Дружба“ ще приключат „много по-рано от първоначалния график“ – не в края на декември, а най-късно в началото на месеца. „В момента отделни подрайони все още са без топлоподаване, но добрата новина е, че всичко върви по план и дори по-бързо от очакваното“, подчерта той.

