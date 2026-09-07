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От Брюксел отчитат, че цените на имотите в ЕС се увеличават значително по-бързо от доходите
Европейската комисия обмисля нови правила за краткосрочните наеми и покупката на второ жилище. Мерките са част от подготвян план за справяне с жилищната криза. Пакетът ще бъде представен на 9 септември. От Брюксел отчитат, че цените на имотите в ЕС се увеличават значително по-бързо от доходите.
Според данните за последните 10 години цените на жилищата са се увеличили с близо 65 на сто, а наемите - с почти 22%. От Брюксел уточняват, че ограниченията ще могат да се въвеждат само в райони, за които има доказателства за сериозен недостиг на жилища и проблем с тяхната достъпност.
В предаването „Твоят ден” адвокат Деян Драгиев посочи, че конкретните предложения още не са ясни, но проектът най-вероятно ще има за цел да урегулира дейността на платформи, свързани с отдаване на краткосрочни наеми с туристически цели.
Европейската комисия обмисля ограничения за Airbnb и вторите жилища заради кризата с имотите в ЕС
„Това се превърна през годините в проблем, особено за градове, които са с много голяма туристическа концентрация”, каза адвокат Драгиев. Като примери посочи Венеция и Барселона, които вече са въвели свои ограничения.
Анализаторът на имотния пазар Добромир Ганев припомни, че в края на 2025 г. ЕК вече е приела план, в който има ясни и категорични мерки.
„На 9 септември това, което ще се случи евентуално, е приемането на специален европейски закон, който да даде възможност за прилагане на този план”, каза Ганев.
По думите му в плана има 4 стълба с 10 основни действия, а само едно от тях е свързано с краткосрочното отдаване под наем.
„Пазарът в България и достъпността на жилищата най-малко се влияят от краткосрочното отдаване. Твърде малък е процентът на тези жилища - около 7000 имота в четирите основни града”, каза Ганев.
Според него мерките на ЕК по-скоро ще направят по-справедлив пазара, отколкото да решат основен проблем за младите и за хората с по-ниски доходи.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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