Причината за взрива се установява

Няколко души бяха ранени при експлозия във водноелектрическа централа в Швейцария. 

Две жертви след експлозия във фабрика за фойерверки в Италия

Причината за взрива все още не е установена.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА

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