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Причината за взрива се установява
Няколко души бяха ранени при експлозия във водноелектрическа централа в Швейцария.
Две жертви след експлозия във фабрика за фойерверки в Италия
BREAKING: 🇨🇭 An explosion occurred this morning at the Ritom power plant in Piotta, in Switzerland’s Ticino canton.— GeoInsider (@InsiderGeo) September 9, 2026
Ticino cantonal police have confirmed a serious accident, with two people seriously injured and part of the facility damaged.
A major emergency response is… pic.twitter.com/KKpkHegOrq
Причината за взрива все още не е установена.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА
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