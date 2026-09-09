Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща със своя молдовски колега Михай Попшой, на която бяха обсъдени ключови аспекти от партньорството между двете държави. „Нашите отношения навлязоха в една нова фаза, обусловена именно от вашия път към интеграция в Европейския съюз”, това коментира Велислава Петрова по време на съвместно изявление в Министерството на външните работи. Тя подчерта, че България последователно подкрепя европейската интеграция на Молдова и приветства усилията и напредъка, постигнати от страната.

Според външния ни министър Молдова ясно показва, че при наличието на политическо желание и готовност за реформи, пътят към присъединяване към ЕС е възможен дори в сложна среда за сигурност. „България ще продължи да подкрепя страната по нейния европейски път на базата на собствените заслуги”, заяви Петрова. Тя допълни, че връзките между двете страни са силни заради историческия и културен елемент, като особено място заема българското национално малцинство в Молдова.

Велислава Петрова проведе среща със словашкия си колега Юрай Бланар

В района на Тараклия живеят около 50 000 души, които са важен градивен елемент на двустранните отношения и мощен стимул за сътрудничество. „Ще дам един пример в сферата на образованието, където видяхме трансформацията на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”, посочи Велислава Петрова.

Тя отбеляза, че това е първото самостоятелно българско висше училище извън пределите на страната ни, в което в момента се обучават над 400 студенти. Министърът благодари на властите в Молдова за създадените условия за общността ни и за решението Тараклийският район да запази своя статут на самостоятелна административна единица, равен на този на столицата Кишинев.

В контекста на влошената среда за сигурност Михай Попшой съобщи за нови инциденти на границата. „С голямо съжаление, днес сутринта имаше варварска атака по границата с Украйна и няколко служители на молдовската гранична полиция са пострадали”, коментира той. По думите му на територията на Република Молдова са паднали дронове, включително и през вчерашния ден.

Попшой подчерта, че най-добрият отговор на тези инциденти е полагането на колективни усилия за донасянето на траен мир в Украйна и целия регион, както и укрепването на сигурността на страната в сътрудничество с европейските партньори.

Важен акцент в разговорите е и темата за енергийната сигурност. България помага на Молдова чрез пренос и принос за диверсификация на доставките на газ посредством Вертикалния газов коридор. „България отдава голяма роля на своето позициониране като регионален фактор на енергийна стабилност и това е нещо, от което Молдова може да се възползва”, коментира външният министър.

Министър Велислава Петрова коментира и темата за санкциите срещу Русия. „България има принципна позиция за санкциите. Важното при тях е те да имат ефект над Русия повече, отколкото на държавите членки и да имат икономически последствия, които да доведат до край на военните действия”, заяви тя.

Петрова допълни, че страната ни разполага с координационен механизъм за приемане на санкциите и ще разгледа всяко едно ново предложение, като България не се е страхувала да изрази своята позиция в защита на националния интерес. „Най-важното бе да изразим солидарност с нашия партньор и съюзник Германия”, посочи още външният ни министър по повод срещата си със своя германски колега в Ирландия.

Молдова остава важен партньор на страната ни и в областта на международната помощ за развитие. „В периода 2023-2025 г. с частично или цялостно българско финансиране са реализирани над 30 проекта на обща стойност от 2 милиарда евро”, посочи Петрова. Тя изрази увереност, че двете държави ще продължат да работят в тясно сътрудничество по всички теми от взаимен интерес.

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