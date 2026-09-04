Велислава Петрова и словашкия министър на външните работи и европейските въпроси Юрай Бланар обсъдиха нови възможности за сътрудничество между България и Словакия в рамките на визитата на Роберт Фицо в България. Двамата обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения и общите европейски приоритети.

Разширяването на отношенията между България и Словакия и възможностите за по-тясно сътрудничество по въпроси от общ европейски интерес бяха сред основните теми на срещата между двамата първи дипломати.

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Снимка: Пресцентър на МВнР

Петрова и Бланар обсъдиха конкретни възможности за развитие на двустранното партньорство в областта на енергетиката, транспортната свързаност, иновациите и новите технологии.

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По време на разговора двамата министри поставиха акцент върху необходимостта политическият диалог между София и Братислава да бъде последван от конкретни инициативи и партньорства. Сред обсъдените приоритети бяха също и обменът на добри практики при развитието на публично-частни партньорства, инвестициите в нови технологии и задълбочаването на сътрудничеството в енергийния сектор.

Снимка: Пресцентър на МВнР

Министрите обмениха мнения и по актуални теми от европейския и международния дневен ред. Петрова подчерта значението на единството на Европейския съюз и необходимостта Европа да продължи да укрепва своята конкурентоспособност и сигурност.

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Сред темите на срещата беше и подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. В този контекст двамата министри подчертаха значението на политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика за развитието на държавите членки.

Снимка: Пресцентър на МВнР

В края на срещата Юрай Бланар потвърди пълната подкрепа на Словакия за членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Бланар сподели опита на Словакия и посочи значението, което членството в организацията е имало за привличането на инвестиции и развитието на индустриалния капацитет на страната.

Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на словашкия министър-председател Роберт Фицо в България. Петрова беше част от официалната българска делегация и участва в пленарните разговори между двете делегации, водени от министър-председателите Румен Радев и Роберт Фицо.

Редактор: Георги Иванов