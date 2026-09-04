България ще анализира внимателно всеки следващ пакет от санкции и ще поставя открито националния си интерес пред европейските партньори, ако предложените ограничения могат да засегнат страната. Това заяви премиерът Румен Радев на съвместния брифинг със словашкия си колега Роберт Фицо в София. Той, от своя страна, беше още по-категоричен - Словакия няма да подкрепя бъдещи санкции, които застрашават националните ѝ интереси, и при необходимост ще използва правото си на вето.

Радев постави под въпрос ефективността на санкционната политика, ако тя не води до основната си цел - прекратяване на войната и постигане на мир. „Всеобщата максима е, че санкциите, от какъвто и да е характер, особено в тази война, трябва да водят към мир“, заяви българският премиер.

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Той посочи, че България е част от общите европейски решения и остава солидарна с тях. Това обаче според него не означава, че София трябва да приема безусловно всяка предложена мярка, когато тя може да засегне българския национален интерес. „Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българския национален интерес, нашето правителство не се притеснява да постави открито българския национален интерес в Брюксел“, каза Радев. Като пример той посочи действията на България при последния санкционен пакет, когато страната е настояла за изваждането на три физически лица от санкционния списък. Според него подобен подход показва, че една държава може да защити позицията си пред партньорите, без това да означава отказ от европейската солидарност.

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Радев даде пример и с Гърция, която по думите му е забавила приемането на санкционни мерки, докато не е защитила свои интереси, свързани с морския транспорт на руски втечнен природен газ. „Националните интереси трябва да се отстояват, защото Европейският съюз може да бъде силен, само когато всяка държава членка отстоява своя интерес и е силна“, подчерта българският премиер.

Роберт Фицо заяви, че не вярва в ефективността на санкционната политика, макар Словакия да е част от ЕС и да не възнамерява да разрушава единството на Съюза. „Колко санкционни пакета трябва да има? 100? 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно? Постоянно се убеждаваме, че са успешни и постоянно приемаме нови и нови“, заяви словашкият премиер. Според него непрекъснатото приемане на нови ограничения само по себе си поставя въпроса доколко досегашните санкции са постигнали целите си.

Фицо обаче постави ясна граница пред подкрепата на Братислава. „Ако се появят санкции, които застрашават нашите интереси, тогава няма да ги“, заяви той. Словашкият премиер даде като пример евентуални ограничения върху доставките на ядрено гориво. Той предупреди, че подобна мярка би могла да застраши енергийната сигурност на страната, тъй като около 75% от електроенергията в Словакия се произвежда от ядрени мощности.

По думите му при санкции, които пряко засягат ключови интереси на Словакия, правителството му е готово да използва правото си на вето. Фицо припомни и несъгласието на Братислава с прекратяването на доставките на руски газ за Европа. Той заяви, че Словакия е предприела и съдебни действия срещу взетото решение.

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Словашкият премиер обвърза позицията си за санкциите и с по-широката си критика към политиката на ЕС по отношение на войната в Украйна. Фицо заяви, че с тревога наблюдава засилването на военната реторика в Европа и предупреди, че може да се превърне в доминираща политика на Европейския съюз. „Нямаме нужда от повече оръжия в Европа. Не ни трябва повече война. Имаме нужда от дипломация, мир и решения“, заяви той.

В същото време Фицо подчерта, че членството на Словакия в ЕС и НАТО остава основата на външнополитическата ориентация на страната. Това според него обаче не означава прекратяване на диалога и отношенията с държави извън тези съюзи. „Отхвърлям това черно-бяло гледане на света“, каза словашкият премиер. Фицо отхвърли твърденията, че Словакия в момента блокира европейски санкции. Той заяви, че въпросът за изваждането на определени лица от санкционните списъци е различен от блокирането на санкционен пакет.

Редактор: Цветина Петкова