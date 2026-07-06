България заяви, че ще наложи резерви по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия, мотивирайки позицията си с необходимостта да бъдат защитени националните интереси. Решението предизвика политически реакции, като постави във фокуса на вниманието въпроса за баланса между общата политика на ЕС и националните приоритети.

В ефира на предаването „Твоят ден“ журналистите Петър Пунчев и Чавдар Стефанов коментираха изявлението на президента Румен Радев по време на парламентарния контрол в петък, в което премиерът обяви намерението на България да наложи резерви по новия пакет санкции срещу Русия.

България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия

Пунчев сподели, че намерението за налагане на резерви се различава от налагането на вето. Според журналиста думите на премиера звучат като „политически ход, при който властта говори едно пред българската публика, а действа по друг начин в Европа“. Той изрази мнението, че Радев се стреми да избегне конфронтация с европейските си съюзници.

„Не съм изненадан от действията на премиера. Те традиционно са в полза на Русия. Изненадан съм обаче, че си изстрелва патроните по такъв дребен повод“, коментира още Пунчев.

Стефанов посочи, че според него е по-разумно да се изчака да минат първите 100 дни на кабинета, за да може обществото да се ориентира за точната позиция на страната ни по този казус. Бившият кореспондент на БНР в Москва постави акцент върху интервюто на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова, в което тя заявява, че „е време премиерът да покаже някакво действие, а не само да говори“.

Пунчев определи настоящите действия на премиера като „водене на две линии на политика – за външна и за вътрешна употреба". „На Радев не му се иска да влиза в конфликт, но рано или късно това щес се случи с Европейския съюз“, предупреди журналистът.

„Нашият премиер говори за българските национални интереси. Най-важни в отношенията между държавите са икономическите интереси. Търговският обмен на България с държавите от Европейския съюз многократно надвишава този с Русия, което подчертава значението на европейския пазар за българската икономика. Ние получаваме десетки милиарди безвъзмездни средства от Европа, а от Русия не сме получили нищо“, заяви Пунчев.

По отношение на възможностите за дипломатическо разрешаване на конфликта в Украйна Пунчев беше категоричен, че няма възможност за прекратяване на войната и решаване на въпросите по дипломатически път. Според него „единствено натискът е решение“.

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Стефанов смята, че в момента е от изключително значение как ще протече срещата на НАТО в Турция тази седмица. „За мен обаче най-важно беше бездушното отношение на българския патриарх Даниил към бомбардировката на Киевско-Печорската лавра“, изтъкна журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов