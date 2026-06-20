Продължават политическите коментари след решението на властта в България да наложи вето на санкциите срещу Русия.

От „Прогресивна България” са категорични, че страната ни трябва да има „червени линии”, които защитават националния интерес. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов определи темата за руския патриарх като „димка”, която премества фокуса от по-важните промени в пакета. А от „Продължаваме промяната” са категорични, че страната ни трябва да подкрепи санкциите.

„Тук трябва да имаме наистина ясни „червени линии”, които ние като българска държава не можем да прекрачим. Все пак имаме национален интерес, имаме български граждани и ние трябва да мислим преди всичко за тях, колкото и помпозно да звучи това”, каза Стефан Белчев от „Прогресивна България”.

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„Пусна се димката с руския патриарх, за други санкции, които евентуално през юли месец не би подкрепил. И всъщност истинският голям успех е, че санкциите вече ще се предоговарят на една година вместо на шест месеца, включително и икономическите. Вече го имаме налице”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Никой няма право еднолично да отклонява България от европейския ѝ път и от европейските принципи, които следва. Да се крият зад доводи като религия и култура, мисля, че е нелепо”, каза Йордан Терзийски от „Продължаваме промяната”.

Йордан Терзийски: Никой няма право да отклонява еднолично България от европейския ѝ път

Редактор: Ина Григорова