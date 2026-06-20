България трябва ясно да защитава националния си интерес при обсъждането на 21-вия пакет санкции срещу Русия. Това заяви председателят на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев, според когото част от новите ограничения могат да създадат проблеми за стратегически обекти у нас, докато включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък е „малко несериозно“.

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ Белчев направи разграничение между вече приетия 20-и пакет санкции и предстоящия 21-и пакет, около който България обмисля възможността за вето: “Тази мярка специално за патриарх Кирил ми е непонятна. Лице от църквата не виждам по какъв начин би пострадало от едни такива евентуални санкции“, заяви той.

Атанас Пеканов: С четвъртото плащане по ПВУ България ще получи 68% от средствата

Белчев подчерта, че страната трябва да защитава собствените си интереси. „Имаме си национален интерес, имаме си български граждани и ние трябва да мислим преди всичко за тях“, каза той. Според него войната и наложените ограничения вече са се отразили на икономическите отношения между България и Русия.

Той предупреди, че част от новите санкции могат да засегнат и стратегическа инфраструктура. Като пример посочи столичното метро. „Първа и втора линия са изцяло с руски модел мотриси. При приемането на такива санкции сме пред угрозата тези мотриси да не могат да бъдат ремонтирани при нужда“, заяви Белчев.

Фокусът на разговора се измести към финансовото състояние на държавата. Според Белчев средствата по Плана за възстановяване и устойчивост са жизненоважни за бюджета, но остават няколко неизпълнени ангажимента. „Тези неща наистина трябва в най-скоро време да могат да бъдат коригирани, за да можем да си получим изцяло финансирането“, каза Белчев, визирайки проблемите по железопътната инфраструктура и други забавени реформи.

Той изрази увереност, че бюджетът за 2025 г. ще бъде приет в близките седмици.

Повече по актуалните икономически теми вижте във видеото.