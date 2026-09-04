Министърът на отбраната Димитър Стоянов и заместник министър-председателят на Словакия Роберт Калиняк обсъдиха развитието на двустранните отношения в областта на отбраната. Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на премиера на Словашката република Роберт Фицо и водената от него делегация в България.

В хода на разговорите двамата министри поставиха акцент върху опита на двете страни при развитието и усвояването на F-16 Block 70, както и върху изпълнението на проектите по инструмента SAFE. Стоянов представи процеса по усвояване на първите 8 изтребителя, както и обучението на българските пилоти. "За нас е важно да обменяме опит и да използваме максимално възможностите, които европейските инструменти предоставят за укрепване на отбранителния потенциал", посочи той.

България и Словакия договориха сътрудничество за ядрените си проекти (СНИМКИ)

Военният министър отбеляза, че България работи активно по проектите за модернизация на въоръжените сили и за изграждане на необходимите способности.

Двамата обсъдиха още и перспективите за разширяване на военнотехническото сътрудничество. Словашката страна представи потенциала на своята отбранителна индустрия и заяви готовност за по-нататъшно взаимодействие с България при придобиването и развитието на новите способности за Българската армия.

Редактор: Ивайла Маринова