Министър-председателят Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София. Премиерът на Словакия е на официално посещение в България, на което бе договорено сътрудничество за ядрените проекти на двете страни.

Двамата министър-председатели бяха посрещнати от почетен караул, а по време на церемонията прозвучаха националните химни на България и Словакия.

Премиерът на Словакия пристига на посещение в България

Снимка: БТА

Роберт Фицо отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин и поднесе венец. На церемонията присъстваха още министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Снимка: БТА

След официалното посрещане Радев и Фицо разговаряха „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Основни теми бяха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Словакия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Снимка: БТА

След срещата двамата премиери ръководиха пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия. Впоследствие на съвместен брифинг двамата подчертаха важността на двустранните отношения.

Радев и Фицо договориха сътрудничество за ядрените проекти на България и Словакия

България и Словакия ще засилят сътрудничеството си в ядрената енергетика и ще обменят опит и експертиза при реализацията на проектите си с реактори AP1000 на „Уестингхаус“. За това са се договорили премиерите Румен Радев и Роберт Фицо по време на срещата си в София.

След разговорите българският премиер съобщи, че в най-кратки срокове енергийните министри на двете държави ще проведат среща, на която да бъде създадена съвместна комисия.

„С министър-председателя Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да проведат среща, за да създадем съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза“, заяви Радев.

По думите му ядрената енергетика е от ключово значение и за двете страни. България и Словакия водят преговори с „Уестингхаус“ за инсталирането на по два реактора AP1000.

Радев определи технологията като една от най-модерните от ново поколение и подчерта, че реализацията на подобни мащабни проекти е сложен процес. Именно затова според него обединяването на усилията и обменът на експертиза могат да направят работата на двете държави по-ефективна.

Енергетиката е била сред основните теми в разговорите между двамата премиери. Според Радев България и Словакия, като държави със силно индустриално производство, споделят разбирането, че достъпната и сигурна енергия е основа за конкурентоспособността на икономиките им.

По думите му София и Братислава ще работят както двустранно, така и в рамките на Европейския съюз за осигуряването на стабилна, надеждна и достъпна енергия за бизнеса и гражданите.

Радев и Фицо са направили и цялостен преглед на двустранните отношения, които според българския премиер стъпват върху дългогодишни исторически и културни връзки. Двамата са потвърдили желанието си политическият диалог между София и Братислава да бъде задълбочен, а практическото сътрудничество - разширено в редица ключови области.

Сред приоритетите Радев открои сигурността и отбраната, противодействието на нелегалната миграция и развитието на индустрията. Специален акцент е поставен върху автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект.

Снимка: БТА

„България е готова да помогне на Словакия за сигурността на енергийните доставки“

„България е готова да използва газовата си инфраструктура и достъпа до терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция, за да помогне на Словакия за гарантиране на сигурността и диверсификацията на енергийните ѝ доставки“, заяви премиерът Румен Радев след срещата със словашкия си колега.

Радев подчерта, че двете държави са част от обединението на десет страни от ЕС, които подкрепят развитието на ядрената енергетика и я разглеждат като ключов инструмент за постигането на климатична неутралност.

По думите му България вече е направила значителни инвестиции в енергийната си свързаност и разполага с инфраструктура, която позволява пренос на природен газ към страните от Централна и Източна Европа. „България има достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция, има достъп до терминалите за втечнен газ на Турция, имаме изградена физическа инфраструктура за пренос на газ до държавите от Централна и Източна Европа, включително Словакия“, заяви Радев.

Той посочи, че София и Братислава ще търсят бързо и ефективно решение, което да подпомогне Словакия и да гарантира по-голяма сигурност и разнообразие на източниците на енергия.

Икономиката, инвестициите и високите технологии също са били сред основните теми на разговорите. Радев даде Словакия като пример за успешна индустриализация през последните две десетилетия и открои развитието на автомобилния сектор в страната.

По думите му Словакия вече е световен лидер по брой произведени автомобили на глава от населението, като годишното производство достига около 1,1 млн. коли.

България и Словакия ще създадат съвместни формати за работа в областта на икономиката, иновациите, инвестициите и индустрията. Целта е двете страни да обменят опит и при усъвършенстването на законодателството за публично-частните партньорства, подобряването на инвестиционната среда и привличането на нови инвеститори.

Сътрудничество и в отбранителната индустрия

Друга област, в която София и Братислава виждат възможности за по-тясно партньорство, е отбранителната промишленост.

Премиерът даде като пример и сътрудничеството между словашката авиобаза „Слиач“ и българската „Граф Игнатиево“. По думите му двете бази успешно обменят опит при подготовката на инфраструктурата и усвояването на изтребителите F-16 Block 70.

Двамата премиери са обсъдили и бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, миграцията и необходимостта Европа да гарантира своя индустриален суверенитет.

Като членове на групата „Приятели на кохезията“ България и Словакия ще настояват новите европейски приоритети – конкурентоспособността и сигурността - да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие.

Войната в Украйна също е била сред централните международни теми в разговорите.

Радев заяви, че с Фицо споделят обща визия за „Европа на мира, просперитета и единството“ и гледат с тревога на продължаващата ескалация на конфликта.

„Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение, че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация“, заяви българският премиер.

Радев призова за прекратяване на огъня и връщане към преговорите. „Призоваваме за разум, за диалогичност, за спиране на огъня и сядане на масата на преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение на този конфликт“, каза той.

Радев благодари на Фицо за отношението към българската общност в Словакия и възможностите тя да съхранява своите културни традиции.

Премиерът открои и възможността българският език да бъде изучаван в словашки университети. Двамата са обсъдили и развитието на туризма. Според представените по време на срещата данни броят на словашките туристи в България се увеличава, както и този на българите, които посещават Словакия.

Снимка: БТА