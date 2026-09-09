Пореден ден хаос във въздушния транспорт на Великобритания. Причината е проблем със системата за контрол на въздушното движение. Стотици полети от големи британски летища, включително в Лондон и Манчестър, бяха отменени или забавени заради технически срив в авиодиспечерската служба на Обединеното кралство.

Стотици отменени полети заради срив във въздушния трафик във Великобритания

Проблемът засегна и други западноевропейски летища, като предизвика логистичен домино ефект, тъй като десетки самолети във въздуха бяха принудително пренасочени и приземени в съседни държави. Въпреки че софтуерната система вече работи, авиокомпаниите ще се нуждаят от дни, за да нормализират трафика.