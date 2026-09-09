Съединените щати обявиха, че са унищожили пет петролни танкера в отговор на атаките на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военен кораб през последните два дни. Четири плавателни съда са били унищожени в Оманския залив, а пети - близо до остров Харг. Техеран е отвърнал с ракети по американска база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола.

САЩ и Иран си размениха удари, цената на петрола скочи



Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди днес Иран, че САЩ ще продължат да нанасят удари по ирански петролни танкери. "Ситуацията е доста ясна – Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. Всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери. Мисля, че днес отново ще видим същото", заяви американският държавен секретар.

Редактор: Станимира Шикова