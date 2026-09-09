Снимка: iStock
Те са служители на обекта
Трима души пострадаха след експлозия на бензиностанция в Тирана. Те са служители на обекта и за окарани в болница за медицинска помощ.
Пожарникари незабавно пристигнали на място и потушили пожара, а полицията започнала разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента.
Десетки ранени при експлозия в бензиностанция в Рим (ВИДЕО+СНИМКИ)
„Предполага се, че газова бутилка избухнала по време на зареждането на автомобил“, се казва в съобщението на полицията.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни