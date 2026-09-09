Трима души пострадаха след експлозия на бензиностанция в Тирана. Те са служители на обекта и за окарани в болница за медицинска помощ.

Пожарникари незабавно пристигнали на място и потушили пожара, а полицията започнала разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Десетки ранени при експлозия в бензиностанция в Рим (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Предполага се, че газова бутилка избухнала по време на зареждането на автомобил“, се казва в съобщението на полицията.

Редактор: Дарина Методиева