Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград заради почестите, оказани в Сърбия на осъдения за геноцид и военни престъпления Ратко Младич. Пред CNN тя заяви, че при създалата се ситуация не е виждала друга възможност.

Решението ѝ идва, след като десетки хиляди хора се събраха, за да отдадат почит на бившия командир на Армията на Република Сръбска. Според Кос прославянето на осъдени военнопрестъпници е несъвместимо с принципите, върху които е изграден Европейският съюз.

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„Прославянето на осъдени военнопрестъпници и отдаването на военни почести на някого, отговорен за геноцида в Сребреница и най-тежките военни престъпления в Европа след Втората световна война, е напълно неприемливо“, заяви еврокомисарят. По думите ѝ подобни действия противоречат пряко на европейските ценности, сред които върховенството на закона, помирението и уважението към жертвите.

Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г. Той почина на 27 август на 84-годишна възраст, докато се намираше в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага. На 7 септември беше погребан с държавни почести.

Хиляди присъстваха на опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, както и на последвалото погребение. Част от присъстващите определиха Младич като герой.

Кос обясни, че решението да не пътува до Белград е било продиктувано и от срещите ѝ с близките на жертвите от Сребреница. „Можете ли да си представите как бих могла някога да погледна в очите на майките от Сребреница, които загубиха много членове на семействата си?“, попита тя. Еврокомисарят посочи, че многократно се е срещала с тях и ги определи като символ на помирението въпреки преживяното.

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По думите ѝ именно от Сърбия, като страна кандидат за членство в ЕС, се очаква да работи за преодоляване на наследството от войните и за истинско помирение.

Кос подчерта, че предстои разговор за това как европейският път на Белград може да продължи. Според нея присъединяването към ЕС не се свежда единствено до привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското. „Пътят към ЕС наистина изисква справяне с миналото, истинско помирение и уважение към жертвите на военни престъпления“, заяви тя. Кос допълни, че Брюксел очаква от Сърбия „ясна и решителна крачка“ към ЕС, която да показва не само законодателно сближаване, но и споделяне на европейските ценности и стратегическа ориентация.

Сърбия подаде молба за членство в Европейския съюз през декември 2009 г., а през март 2012 г. получи статут на страна кандидат. Преговорите за присъединяване започнаха през януари 2014 г., като до момента са отворени 22 преговорни глави.

Редактор: Цветина Петкова