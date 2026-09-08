Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро разкритикува присъствието на представители на сръбските власти на погребението на осъдения за геноцид и военни престъпления Ратко Младич. Тя предупреди, че случилото се поставя въпроси и пред европейския път на Сърбия.

„Снимките от погребението на Ратко Младич вчера в Белград са шокиращи. Той беше осъден военнопрестъпник и носеше отговорност за геноцид, военни престъпления и такива срещу човечеството. Младич почина, докато изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления. Проявите на официална подкрепа и присъствието на някои високопоставени сръбски представители на погребението са дълбоко достойни за съжаление. Те показват неспособност да се погледне в очите една мрачна глава от най-новата история на Европа и противоречат на ценностите, върху които се основава пътят на Сърбия към Европейския съюз. Мислите ни са с всички жертви на престъпленията, извършени в държавите от бивша Югославия“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X. Позицията ѝ беше споделена и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

ЕК към Сърбия за погребението на Ратко Младич: Прославянето на военнопрестъпници няма място в ЕС

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.



Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Фон дер Лайен определи като особено тревожни проявите на официална подкрепа и присъствието на високопоставени сръбски представители. Според нея това е знак за неспособност страната да се изправи срещу „тъмна страница в най-новата европейска история“ и противоречи на ценностите, върху които се основава процесът на присъединяване на Сърбия към Европейския съюз.

Реакцията от Брюксел дойде, ден след като на 7 септември бившият командир на Армията на Република Сръбска беше погребан в Белград. Младич почина в края на август на 84-годишна възраст в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

Докараха тялото на Ратко Младич в Белград, очакват десетки хиляди на погребението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Преди погребението тленните му останки бяха изложени за поклонение в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал "Видиковац". Още от ранните часове пред храма се бяха събрали хиляди хора, сред които и такива от Република Сръбска. Част от тях носеха сръбски знамена и портрети на Младич, а за желаещите да присъстват бяха организирани безплатни автобуси от различни места в Сърбия и Босна и Херцеговина.

Опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. В храма присъстваха синът на Младич – Дарко, негови близки, бивши съратници и приятели. Върху ковчега бяха поставени фуражката и сабята му, а около него бяха изложени военни отличия и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стояха представители на сръбската армия.

Преди погребението почетен караул беше произвел три залпа. След церемонията Младич беше погребан в гробището „Топчидер“ до дъщеря си Ана, която се самоуби през 1994 г.

Бурна нощ на Балканите след смъртта на Ратко Младич

Тялото на Младич беше върнато в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет и беше посрещнато с военни почести. В Белград впоследствие беше организирана и възпоменателна церемония, на която бяха присъствали сръбският министър на правосъдието и представители на политическия живот в Република Сръбска. При преминаването на траурния кортеж от летището групи хора се бяха събрали по надлезите над магистралата, където бяха издигнали транспаранти и бяха запалили сигнални ракети.

Редактор: Цветина Петкова