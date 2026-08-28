Със запалени факли на мостове в Белград и Нови Сад беше почетена паметта на бившия командващ силите на босненските сърби Ратко Младич, който почина вчера в болницата на затвора в Хага.

След залез слънце неизвестна група младежи запали факли на Бранковия мост в сръбската столица и на Петроварадинския мост в Нови Сад. Те спуснаха и транспарант с образа на Младич и надпис на кирилица: „От твоята борба живее нашата свобода!“, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Проявите са преминали без инциденти.

Upravo na Brankovom mostu! General je ovo zasluzio! pic.twitter.com/3yY50Ie5Yn — Dunja (@dunjamilojevicc) August 27, 2026

Младич, известен като един от най-високопоставените военни командири на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина, беше осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

"Касапинът от Сребреница" Ратко Младич почина в затвора​

По-рано вчера сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич заяви, че Младич ще бъде погребан с високи държавни почести в Белград.

По време на двубоя в Пилзен фенове на сръбския „Цървена звезда“ издигнаха и транспарант в чест на бившия командващ силите на босненските сърби. Този акт предизвика множество обществени реакции и искания за предприемане на мерки от страна на УЕФА за санкционирането на отбора. От сектора на гостуващите привърженици се чуха и скандирания „Ратко Младич“ и „Косово е Сърбия“.

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Viktoria Plzeň and Crvena Zvezda fans chanting together "KOSOVO - SERBIA" during the #EuropaLeague match.



🇷🇸🇨🇿 pic.twitter.com/CBWTeSIAik — Based Serbia (@SerbiaBased) August 27, 2026

Междувременно кончината на Младич предизвика реакции и в босненската Република Сръбска. Няколкостотин души, предимно млади хора, участваха в шествия и възпоменателни прояви в различни градове.

В Баня Лука, столицата на Република Сръбска, беше отслужена възпоменателна молитва в главната православна църква. На нея присъства бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който определи Младич като „велика фигура“ за сръбския народ. На службата беше и премиерът на Република Сръбска Саво Минич. Той нарече Младич „един вид герой“ и заяви, че хората не трябва да бъдат преследвани заради възгледите си.

Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.



Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

В Босна и Херцеговина обаче публичното одобряване, отричане или оправдаване на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството е криминализирано. Забранено е и възхваляването на лица, осъдени за подобни престъпления.

По-големи събирания се проведоха и в Зворник и Вишеград. Участници скандираха името на Младич и запалиха фойерверки. Вицепрезидентът на Република Сръбска Чамил Дуракович призова полицията и прокуратурата да реагират на проявите. Той припомни, че по време на войната хиляди босненски сърби са били прогонени от Зворник, а стотици са били убити.

Višegrad uvek i zauvek najjeziviji pic.twitter.com/tNlE6WSe9b — Naja (@Naja434) August 27, 2026

На фона на възпоменанията за Младич в Република Сръбска, в Сараево днес се отбелязва 31-вата годишнина от клането на пазара Маркале.

На 28 август 1995 г. снаряд, изстрелян по пазара, убива 43 души и ранява над 80. Международният трибунал на ООН за военните престъпления в бивша Югославия установява отговорност на силите на босненските сърби за атаката.

Клането на Маркале, заедно с геноцида в Сребреница, се превръща в един от факторите за засилването на международния натиск и последвалата военна намеса на НАТО през септември 1995 г. Военната операция допринася за промяната на хода на конфликта и създава условия за започването на мирните преговори в Дейтън, които водят до края на войната в Босна и Херцеговина.

Редактор: Иван Иванов