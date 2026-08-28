Плакат с надпис "Генерале, вечна слава и признателност" се появи на мач на „Цървена звезда“

Със запалени факли на мостове в Белград и Нови Сад беше почетена паметта на бившия командващ силите на босненските сърби Ратко Младич, който почина вчера в болницата на затвора в Хага.

След залез слънце неизвестна група младежи запали факли на Бранковия мост в сръбската столица и на Петроварадинския мост в Нови Сад. Те спуснаха и транспарант с образа на Младич и надпис на кирилица: „От твоята борба живее нашата свобода!“, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Проявите са преминали без инциденти.

Младич, известен като един от най-високопоставените военни командири на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина, беше осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

"Касапинът от Сребреница" Ратко Младич почина в затвора​

По-рано вчера сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич заяви, че Младич ще бъде погребан с високи държавни почести в Белград.

По време на двубоя в Пилзен фенове на сръбския „Цървена звезда“ издигнаха и транспарант в чест на бившия командващ силите на босненските сърби. Този акт предизвика множество обществени реакции и искания за предприемане на мерки от страна на УЕФА за санкционирането на отбора. От сектора на гостуващите привърженици се чуха и скандирания „Ратко Младич“ и  „Косово е Сърбия“.

Междувременно кончината на Младич предизвика реакции и в босненската Република Сръбска. Няколкостотин души, предимно млади хора, участваха в шествия и възпоменателни прояви в различни градове.

В Баня Лука, столицата на Република Сръбска, беше отслужена възпоменателна молитва в главната православна църква. На нея присъства бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който определи Младич като „велика фигура“ за сръбския народ. На службата беше и премиерът на Република Сръбска Саво Минич. Той нарече Младич „един вид герой“ и заяви, че хората не трябва да бъдат преследвани заради възгледите си.

В Босна и Херцеговина обаче публичното одобряване, отричане или оправдаване на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството е криминализирано. Забранено е и възхваляването на лица, осъдени за подобни престъпления.

По-големи събирания се проведоха и в Зворник и Вишеград. Участници скандираха името на Младич и запалиха фойерверки. Вицепрезидентът на Република Сръбска Чамил Дуракович призова полицията и прокуратурата да реагират на проявите. Той припомни, че по време на войната хиляди босненски сърби са били прогонени от Зворник, а стотици са били убити.

На фона на възпоменанията за Младич в Република Сръбска, в Сараево днес се отбелязва 31-вата годишнина от клането на пазара Маркале.

На 28 август 1995 г. снаряд, изстрелян по пазара, убива 43 души и ранява над 80. Международният трибунал на ООН за военните престъпления в бивша Югославия установява отговорност на силите на босненските сърби за атаката.

Клането на Маркале, заедно с геноцида в Сребреница, се превръща в един от факторите за засилването на международния натиск и последвалата военна намеса на НАТО през септември 1995 г. Военната операция допринася за промяната на хода на конфликта и създава условия за започването на мирните преговори в Дейтън, които водят до края на войната в Босна и Херцеговина.

Редактор: Иван Иванов
Източник: Цветозар Цаков, БТА

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