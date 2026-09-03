Самолетът на сръбското правителство, превозващ тялото на бившия командир на Армията на Република Сръбска по време на войната в Босна Ратко Младич, кацна на белградското летище „Никола Тесла“ в четвъртък вечерта, съобщиха РТС и Euronews Srbija.

Тялото беше транспортирано от Хага, след като по-рано през деня беше предадено на семейството. На борда на самолета са били синът му Дарко Младич, внучката му Анастасия, сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич и двама бивши подофицери от Армията на Република Сръбска, които са били негови придружители по време на военната му служба.

Почина генерал Ратко Младич

Ковчегът беше посрещнат на летището от военнослужещи и беше покрит със знамената на Сърбия и Република Сръбска. По протежение на магистралата към Белград на места са се събрали и граждани, които са очаквали преминаването на автомобила с тленните останки.

Тело генерала Младића допремљено у Србију



Авион Владе Србије са телом генерала Ратка Младића слетео је око 17.50 часова на београдски аеродром “Никола Тесла”.



У авиону којим је из Хага допремљено тело генерала Младића су син генерала Младића, Дарко Младић, унука Анастасија,… pic.twitter.com/AeMi6o7LI4 — Васељенска ТВ (@VaseljenskaTV) September 3, 2026

Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград, където се намира гробът на дъщеря му Ана, съобщи съпругата му Босилка Младич пред „Вечерне новости“. По думите ѝ желанието му е било да почива до детето си.

Сръбските власти се подготвят за присъствието на огромен брой хора. Президентът Александър Вучич заяви по-рано в четвъртък, че оценките на сръбските служби за сигурност са за десетки хиляди присъстващи на погребението.

По думите му държавата ще предостави необходимата логистична и транспортна подкрепа, но основният въпрос ще бъде гарантирането на обществения ред и сигурността. Вучич определи организацията като изключително сложна задача за службите и заяви, че ще бъдат използвани необходимите ресурси за безопасността на всички присъстващи.

Министърът на правосъдието Ненад Вуич по-рано обяви, че Младич ще бъде изпратен с най-високи държавни и военни почести. Впоследствие президентът Вучич подчерта, че организацията трябва да бъде съобразена преди всичко с желанията на близките.

Ратко Младич почина на 27 август в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда. Бившият командир на Армията на Република Сръбска беше осъден окончателно за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Погребението на Ратко Младич ще се състои в понеделник, 7 септември.

След смъртта му Международният остатъчен механизъм за наказателните трибунали започна разследване на обстоятелствата около кончината му. Нидерландските власти са решили да не започват наказателно разследване и да не извършват аутопсия, докато отделната проверка на Механизма продължава.

Редактор: Цветина Петкова