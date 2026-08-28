Европейската комисия предупреди, че възхваляването на осъдени военнопрестъпници е несъвместимо с основните европейски ценности. Позицията идва на фона на дискусиите в Сърбия за погребението на Ратко Младич и възможността церемонията да бъде проведена с държавни и военни почести, съобщи кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

От Брюксел подчертаха, че Младич е осъден военнопрестъпник, получил доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

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„Всяко възхваляване на военнопрестъпници противоречи на най-фундаменталните европейски ценности и няма място нито в ЕС, нито в страните кандидатки за членство“, посочват от Европейската комисия в отговор до Радио „Свободна Европа“.

От ЕК уточняват, че ако Младич бъде погребан в Сърбия, Белград трябва да даде информация дали и по какъв начин държавните институции ще участват в организацията и самата церемония.

Позицията идва, след като в сръбските медии се появи информация, че бившият командир на Армията на Република Сръбска вероятно ще бъде погребан в Сърбия. Министърът на правосъдието Ненад Вуич заяви, че церемонията ще бъде проведена с най-високи държавни и военни почести.

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Сръбският президент Александър Вучич зае по-умерена позиция. По думите му решението къде да бъде погребан Младич принадлежи на семейството, а властите все още не разполагат с конкретна информация за организацията на церемонията.

„Ако семейството иска Младич да бъде погребан в Сърбия, ние ще помогнем това да бъде направено по достоен и приличен начин“, заяви Вучич.

Ратко Младич почина на 84-годишна възраст в ареста в Схевенинген. Часове преди смъртта му беше отхвърлено поредното искане на сръбските власти той да бъде освободен предсрочно по хуманитарни причини и да получи палиативни грижи в лечебно заведение в Сърбия.

В решението желанието на Младич да прекара последните си дни в страната беше определено като негово „предпочитание“, а не като необходимост, произтичаща от интересите на правосъдието.

Кой беше Ратко Младич

Младич беше командир на Армията на Република Сръбска по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г. След години укриване той беше арестуван в Сърбия през 2011 г. и предаден на международното правосъдие в Хага.

Той получи доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. През 2021 г. присъдата му беше окончателно потвърдена от апелативния състав.

Младич беше признат за виновен за геноцида в Сребреница през юли 1995 г., при който бяха убити около 8000 бошняшки мъже и момчета. Той беше осъден и за преследването и насилственото прогонване на бошняци и хървати, терора срещу цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.

До смъртта си Младич остана под стража на международния съдебен механизъм в Хага.

Редактор: Цветина Петкова