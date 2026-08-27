Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич е починал в ареста на ООН в Хага, съобщи в четвъртък белградската телевизия „Информер“.

Младич излежаваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г.

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Той беше осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали и остана в ареста на ООН в Хага до смъртта си.

Младич беше една от ключовите фигури във войната в Босна и Херцеговина и командваше армията на босненските сръбски сили по време на конфликта.

► Младич и войната в Югославия

През 1991 г. Младич е назначен за заместник-началник на Прищинския корпус в Косово. След началото на военните действия в Хърватия е преместен в Книн, където поема командването на 9-и корпус на Югославската народна армия.

През 1992 г. се установява в Сараево. На 10 май е назначен за началник-щаб на Втори военен окръг на ЮНА в града.

Само два дни по-късно босненските сръбски власти създават Армията на Република Сръбска, а Младич е назначен за командир на основните ѝ сили. Той остава на поста до 1996 г. През 1994 г. е повишен в генерал-полковник и поема командването на около 80 000 военнослужещи.

По време на войната Младич се превръща в една от основните фигури на босненските сръбски сили. Армията под негово командване участва в обсадата на Сараево, която продължава близо четири години.

► Военните престъпления в Сребреница и обвиненията

През юли 1995 г. силите на босненските сърби превземат Сребреница и Жепа - райони, обявени от ООН за „безопасни зони“.

След падането на Сребреница хиляди босненски мюсюлмани са убити, а други са принудени да напуснат района. Международните съдилища определят клането в Сребреница като геноцид.

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На 25 юли 1995 г. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия повдига срещу Младич обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната. Сред обвиненията са преследване, убийства, депортация, тероризиране на цивилното население и вземане на заложници.

► Присъдата

След края на войната Младич постепенно се оттегля от публичния живот. През 1996 г. е отстранен от поста си от тогавашния президент на Република Сръбска Биляна Плавшич.

В продължение на години той се укрива и се превръща в един от най-издирваните военнопрестъпници в Европа.

На 26 май 2011 г. Младич е арестуван от сръбската полиция в къща на свой братовчед в село Лазарево. Дни по-късно е екстрадиран в Хага, където е изправен пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

На 22 ноември 2017 г. Младич е признат за виновен и осъден на доживотен затвор. Съдът го признава за виновен по 10 от 11-те обвинения, включително за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Потвърдиха доживотната присъда на Ратко Младич

Присъдата е потвърдена окончателно през 2021 г. от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали. До смъртта си Младич остава в ареста на ООН в Хага, където излежава доживотната си присъда.

Редактор: Иван Иванов