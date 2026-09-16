36-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на път II-81 в района на село Пишурка, община Медковец, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 06:30 ч. на 16 септември. По първоначални данни мъжът, който е бил неправоспособен, управлявал автомобила в посока Лом.

18-годишен почина при катастрофа в Старозагорско

В района на село Пишурка той изгубил контрол над автомобила, напуснал пътното платно вдясно и се ударил в крайпътно дърво. Водачът е починал на място вследствие на удара.

Загиналият е жител на село Долно Церовене. Тялото му е транспортирано в МБАЛ – Монтана, където предстои да бъде извършена аутопсия.

На мястото е извършен оглед, а причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват. По случая Районното управление в Лом е образувало досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова