Гръцките власти задържаха 40-годишен българин във връзка с обир на три билетни каси на фериботни компании на пристанището на остров Тасос. Мъжът е заподозрян като един от двамата извършители на престъплението.

Обирите са извършени в ранните часове на 17 август. След преглед на записи от охранителни камери и анализ на събраната информация разследващите стигнали до самоличността на двама предполагаеми участници. Единият от тях е 40-годишният български гражданин.

Арестуваха 23-годишен българин след серия обири в Гърция

Той бил засечен зад волана на автомобил и задържан при съвместна операция на пристанищните власти на Тасос и Кавала и служители на полицията на острова.

При последвалото претърсване властите открили две преносими радиостанции с антени и слушалки, два мобилни телефона, фериботен билет за пътник и автомобил, 475 евро, както и дрехи и оборудване, за които се смята, че са свързани с престъпленията. Иззета е и черно-червена тротинетка.

Срещу българина се води разследване за кражба, повреждане на чуждо имущество и участие в престъпна организация. Разследването продължава под ръководството на пристанищните власти на Тасос.

Редактор: Цветина Петкова