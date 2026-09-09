Европейската комисия ще предостави на Испания спешна помощ от 114,7 милиона евро за овладяване на обстановката в Сеута след масовото навлизане на десетки хиляди мигранти в Сеута в края на юли.

Комисията отбелязва, че непосредствено след събитията е предложила на Испания финансова и оперативна помощ. Днешното решение е в отговор на искането, подадено от Испания на 24 август, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Отпуснатите средства ще послужат за подобряване на наблюдението на границата, за защитата на инфраструктурата по сигурността и за разполагане на допълнителни служители и оборудване.

В отговор на искането на Испания от 28 август Европейската гранична служба „Фронтекс” е готова да удължи всички съществуващи оперативни планове на съвместните дейности в Испания през следващата година, допълват от ЕК. Удължаването на настоящата съвместна операция вече е договорено и ще осигури присъствие на служители от Постоянния корпус в Сеута. Службата е готова да предостави морско оборудване и да участва във връщанията на незаконни имигранти. Европейската полицейска служба „Европол” е потвърдила, че ще продължи съществуващото сътрудничество с испанските власти по разследвания на мрежи за незаконно прехвърляне на мигранти.

Испанското правосъдие разследва масовото навлизане на мигранти в Сеута

От ЕК добавят още, че водеща задача е осигуряването на бързо връщане на всички, които все още пребивават в Сеута незаконно. Комисията и испанските власти ще създадат съвместна група по въпросите за изплащане на спешната помощ. В период от 30 дни се очаква изплащане до 80 на сто от отпуснатата сума, след като бъде подписано съответното споразумение с испанските власти.

Редактор: Ивайла Маринова