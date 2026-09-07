Испанското правосъдие официално започна разследване на масовото навлизане на десетки хиляди мигранти в Сеута в края на юли. Това съобщи „Франс прес“, позовавайки се на Националния съд в Мадрид.

Според съдия Мария Тардон действията може да представляват няколко престъпления, включително такива, „насочени срещу мира или независимостта на испанската държава“.

В съдебното решение се посочва, че използването на миграционни потоци може да бъде част от операции на хибридна война. По думите на Тардон в Сеута са били регистрирани „вълни с различна интензивност и профил“, които са надхвърлили възможностите на испанската система за граничен контрол и са довели до „масово нарушение на териториалния суверенитет на Испания“.

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Разследването се основава и на доклад на испанската полиция, разпространен в медиите миналата седмица и видян от АФП. В него се посочва, че навлизането на повече от 70 000 души в малката испанска територия не е било резултат от „случайни, инцидентни или спонтанни действия“.

Според документа има данни за „несъмнено управление, благоприятстващо процеса“ на преминаване на мигрантите към Сеута от територията на Мароко.

Съдия Тардон посочва още, че служители на мароканските сили за сигурност не само са проявили „толерантност“ към придвижването на хората към границата, но според данните са оказвали и „активно съдействие“. Те са давали указания за начина, по който мигрантите да преминат границата към Сеута.

Испанското правителство обаче на няколко пъти заяви, че към момента няма „солидни доказателства“, че Мароко умишлено е насърчавало масовото навлизане на мигранти в Сеута. Територията е под испански контрол, но Мароко претендира за суверенитет над нея.

Мароканските власти официално не са коментирали полицейския доклад. Местни медии обаче го определиха като „претупан“, „лишен от доказателства“ и „субективен“.

Съдия Тардон допуска, че освен евентуални престъпления срещу мира и независимостта на Испания, може да са били извършени и нарушения на правата на чуждестранни граждани.

Разследването може да обхване и случаи, които биха могли да бъдат квалифицирани като причиняване на смърт по непредпазливост. Най-малко 83 души са загинали при опит да достигнат Сеута, като са преплували разстоянието до испанската територия.

След масовото навлизане повечето мигранти са се върнали в Мароко, но няколко хиляди са останали в Сеута. Обстановката в испанския полуексклав в Северна Африка остава напрегната. В града вече се проведоха няколко протеста, на които местни жители настояха мигрантите да бъдат изведени от територията.

Редактор: Георги Иванов