Снимка: gettyimages
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Холивудската звезда събира средства за журналисти и дизайнери чрез онлайн аукцион
Мерил Стрийп превръща модата от филма „Дяволът носи Прада” в благотворителност. Холивудската актриса предоставя емблематични тоалети от лентата за онлайн търг, който включва 35 отделни лота. Сред организациите, за които ще бъдат събирани средства, са Комитетът за защита на журналистите и Съветът на американските модни дизайнери.
Още една чанта "Бъркин" се продаде за 2,86 млн. долара
Един от най-ценните предмети в аукциона е сакото на дизайнера Дрийс ван Нотен, носено от Стрийп в ролята на Миранда Пристли. Най-висока оценка – до 30 хиляди долара, има гривна, носена от Емили Блънт. Търгът продължава онлайн до 15 септември.Редактор: Мария Барабашка
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