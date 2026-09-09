Мерил Стрийп превръща модата от филма „Дяволът носи Прада” в благотворителност. Холивудската актриса предоставя емблематични тоалети от лентата за онлайн търг, който включва 35 отделни лота. Сред организациите, за които ще бъдат събирани средства, са Комитетът за защита на журналистите и Съветът на американските модни дизайнери.

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Един от най-ценните предмети в аукциона е сакото на дизайнера Дрийс ван Нотен, носено от Стрийп в ролята на Миранда Пристли. Най-висока оценка – до 30 хиляди долара, има гривна, носена от Емили Блънт. Търгът продължава онлайн до 15 септември.

Редактор: Мария Барабашка