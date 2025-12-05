Чанта на Hermès, принадлежала на Джейн Бъркин, беше продадена за 2,86 млн. долара (2,45 млн. евро) на търг в Абу Даби - само месеци след рекордната продажба на първия ѝ модел от френската марка.

Hermès създава дизайна специално за британската актриса и певица през 1984 г., а моделът се превръща в модна икона, желана от почитатели по цял свят. Първият прототип беше продаден за 8,58 млн. евро (10 млн. долара) на търг на Sotheby’s в Париж през юли, като подобри всички предишни рекорди за цена на чанта.

За рекордна сума: Чанта на Джейн Бъркин беше продадена за 8,6 млн. евро

Продаденият днес модел е „Birkin Voyageur“, подарен на Бъркин през 2003 г., когато тя вече беше бивша съпруга на френската музикална легенда Серж Генсбур. Крайният резултат - 2,86 млн. долара - е приблизително шест пъти над предварително обявената оценка от 230 000-430 000 долара.

„Наследството на Джейн Бъркин, свързано с емблематичните ѝ чанти, продължава да очарова колекционерите“, заявиха от Sotheby’s, уточнявайки, че наддаването е продължило 11 минути с участие на шестима колекционери. Новият собственик е участвал по телефона и остава неназован.

Чантата е една от четирите, притежавани от покойната звезда, която често ги продаваше, за да набира средства за благотворителност. На вътрешната страна има нейно ръкописно посвещение на френски: „Моята чанта Бъркин, моята другарка по пътешествия“.

Трета чанта на Hermès, принадлежала на Джейн Бъркин, ще бъде предложена на търг на 15 декември в парижката аукционна къща Hôtel Drouot. Тя е поверена от звездата на нейна приятелка и биограф Габриел Крофорд, която ще дари средствата за създаването на бъдещата фондация „Джейн Бъркин“.

Произвеждана в ограничени количества, модерната Birkin на Hermès запазва ореола си на ексклузивност и е любима на знаменитости като семейство Кардашиян, Дженифър Лопес и Виктория Бекъм.

Най-скъпият моден артикул, продаван някога на търг, остава чифтът рубинено червени обувки, носени от Джуди Гарланд във филма „Магьосникът от Оз“ (1939 г.), който беше продаден за 32,5 млн. долара през 2024 г. в Далас.

Редактор: Мария Барабашка