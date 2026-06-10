Мъж загина при експлозия на автомобил в руската столица Москва. Предполага, че жертвата вероятно е високопоставен офицер от руските ракетни войски, като към момента официално потвърждение за самоличността му няма.

Взривът е станал около 17:30 ч. местно време, докато автомобил се е движел по улица в района на Москва. Руският Следствен комитет съобщи, че е образувано досъдебно производство, без да посочва основните версии, по които работят разследващите.

Руски генерал беше убит при взрив на кола бомба край Москва (ВИДЕО)

Според руския вестник „Комерсант“ под автомобила е било поставено взривно устройство с мощност около половин килограм тротилов еквивалент.

Адресът на 57-годишния мъж в град Балашиха е фигурирал в публично достъпен украински списък с лица, определени като врагове на Украйна.

Случаят напомня за атентат от април миналата година, когато генерал от руския Генерален щаб беше убит при експлозия на автомобил в покрайнините на Москва.

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Междувременно руските служби за сигурност съобщиха, че са обезвредили подозрителен предмет в югозападната част на Москва чрез контролирана експлозия.

На този фон Украйна продължава отбраната си срещу руската инвазия, която продължава повече от четири години. През последните години украинските специални служби многократно са поемали отговорност или са били свързвани с атаки срещу руски военни и лица, обвинявани в сътрудничество с Москва.

Редактор: Цветина Петкова