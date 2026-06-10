Превърна ли се България от донор в получател на население?

За поредна година заселващите се в България хора са повече от тези, които напускат страната. Тенденцията започва след пандемията от COVID-19 и продължава и до днес. Дали това са българи, които се завръщат в родината или чужденци, които трайно се установяват у нас, колко са те на брой и как влияят върху демографските процеси в страната, разказваме в „Числата на седмицата”.

Когато заселващите се в една държава са повече от напускащите я, говорим за положителен механичен прираст на населението. Изчислява се като от броя на първите, извадим броя на вторите. Така през миналата година България е увеличила населението си с 35 хиляди души.

Повече хора са се заселили у нас, отколкото българи са отишли в чужбина от 2020 г. насам

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През 2023 г. - с 42 хиляди и така вървейки назад, стигаме до 2020-а, когато COVID-19 поставя началото на тази тенденция. A в годините преди това, механичния прираст е отрицателен - повече са емигрирали от тук, отколкото са пристигали. България е била донор на население, докато сега е обратното.

Разбира се, трябва да правим разлика между механичен и естествен прираст. Естественият показва, разликата между родените и починалите в рамките на една година. И тъй като у нас първите са по-малко от вторите той, знаем добре, той е отрицателен, от вече много отдавна.

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Според Националната статистика, през изминалата година у нас са се заселили трайно 44 хиляди 640 души. Предимно в големите икономически центрове на страната, където и заплатите са по-високи. Броя на емигриралите пък, е 9 555, което е 3 пъти по-малко в сравнение с броя им преди 10 години.

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Близо половината от пожелалите България за свой нов дом, са граждани на държави извън Европейския съюз. 17 хиляди са българите, които са се завърнали да живеят у нас, а други близо 7 хиляди души са граждани на страни членки на Европейския съюз. Ако погледнем и конкретните държави, от които пристигат, топ 3 изглежда ето така: 1/4 са дошли от Турция, 18% от тях са от Украйна, а 9% са пристигнали от Германия.

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Когато говорим за чужденци обаче уточняваме, че в тази статистика не попадат дошлите да поработят у нас за кратко, а само тези, които трайно са се установили тук, като са сменили адреса си с български.

70% от новозаселилите се у нас са на възраст между 15 и 64 години. Децата до 14 години представляват 14%, като приблизително толкова са и възрастните над 65 години.

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Когато решат да емигрират, сънародниците ни избират най-често 3 дестинации. Германия – 17% от изселилите се през миналата година са потеглили натам. Към Великобритания са поели 14%, а към Франция – 9% от българските емигранти.

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Около 60% от всички са на възраст между 15 и 64 години, но впечатление прави, че е процента на децата, които заминават от България е наполовина по-нисък от този на децата, които идват да живеят у нас. При най-възрастните пък, е точно обратното.

Заминаващите от България над 65-годишни са двойно повече от пристигащите техни връстници. Изненадващо или не, можем да кажем, че заселващите се у нас, са по-млади от напускащите страната.

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