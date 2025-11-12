Оригиналната чанта, изработена специално за покойната актриса Джейн Бъркин, бе представена пред медиите в Токио от японската компания, която я закупи за рекордните 8,6 млн. евро на търг на аукционната къща „Сотбис" в Париж по-рано тази година, предаде "Ройтерс".

Първата чанта от тази серия е създадена, след като френско-британската актриса и певица седнала до изпълнителния директор на модната къща „Ермес" Жан-Луи Дюма по време на полет през 1984 г. Разказала му, че като млада майка се нуждае от стилна, но функционална чанта. Той веднага направил скица на правоъгълна чанта със специално място за шише с храна за бебе.

След като Бъркин получава своята чанта, изработена по поръчка, модната къща започва да произвежда по-малки версии за масовия пазар, което я превърна в незабавен хит и допринесе за разрастването на модната марка, отбелязва "Ройтерс".

Шинсуке Сакимото, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията за луксозни стоки втора употреба, която закупи чантата „Бъркин", заяви, че историята на модния аксесоар отразява тяхната философия.

"Вярваме, че продуктите не трябва да се разглеждат заради цената, а по-скоро чрез историите, които включват философията и ценностите на марката. С други думи, те трябва да се разглеждат от гледна точка на тяхното значение", отбеляза той.

Компанията планира да показва ценната си придобивка в музеи и подобни места, вместо да я препродава, каза Сакимото, цитиран от "Ройтерс".

Самата Джейн Бъркин продава чантата на търг през 1994 г., за да подкрепи френска благотворителна организация, която събира средства за борба със СПИН, припомня осведомителната агенция.

Редактор: Цветина Петрова