Чанта от серията „Бъркин“, притежавана от актрисата и певица Джейн Бъркин, може да достигне цена между 240 000 и 440 000 щатски долара на търг в Абу Даби.

През юли първата чанта от серията на „Ермес“, посветена на британката, беше продадена за 8,6 милиона евро (10 милиона долара), превръщайки се в най-ценния аксесоар, продаван някога на търг. Класическият модел е проектиран специално за Бъркин, която почина през 2023 г. на 76-годишна възраст.

На търга на живо в Абу Даби на 5 декември чантата ще бъде предложена под името Le Birkin Voyageur - препратка към послание вътре в нея, написано от самата актриса.

Подарена на Бъркин от френската модна къща „Ермес“ през 2003 г., тази черна чанта от серията „Бъркин“ е една от четирите, които актрисата е използвала, след като продала оригиналната си „Бъркин“ през 1994 г., отбелязват от аукционната къща „Сотбис“.

Le Birkin Voyageur е била ежедневната чанта на Бъркин между 2003 и 2007 г., когато е продадена на търг. Оттогава тя остава в частна колекция. Като част от подготовката за продажбата през 2007 г. актрисата е оставила вътре ръчно написана бележка със сребристо мастило.

„Да представим не една, а две от личните чанти на „Ермес“ на Джейн Бъркин в рамките на една година е историческо събитие. След рекордната продажба на оригиналния модел през юли, този изключително рядък екземпляр предлага на колекционерите интимна връзка с жената, която стои зад най-емблематичната чанта в света“, коментира Морган Халими от „Сотбис“.

Джейн Бъркин е родена във Великобритания през 1946 г. През 60-те години се премества да живее във Франция, където става известна както с музикалните си изяви, така и с ролите си в киното. Нейният най-известен хит е Je t’aime… moi non plus, който изпълнява със Серж Генсбур през 1969 г.

Редактор: Мария Барабашка