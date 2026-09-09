Все по-честите горски пожари и екстремните горещини се превръщат в сериозна заплаха за качеството на въздуха по света. Световната метеорологична организация предупреждава, че димът от огнените стихии може да измине хиляди километри и да причини замърсяване далеч от мястото на пожара.

В годишния си доклад организацията към ООН посочва, че климатичните промени все повече затрудняват усилията на държавите да покриват международните стандарти за чист въздух. Данните показват, че от 1990 г. насам честотата на екстремните горски пожари в световен мащаб се е увеличила три пъти.

Защо димът от горските пожари е толкова опасен и как можем да се предпазим

„Горските пожари на практика могат да унищожат всичко, постигнато досега с мерките за подобряване на качеството на въздуха. Няма значение колко чист е един град и какви действия са предприети, ако значително замърсяване от пожари достигне до него“, обясни Лоренцо Лабрадор от Световната метеорологична организация.

Опасността не се ограничава до районите в непосредствена близост до пламъците. Ако димът достигне по-високите слоеве на атмосферата, въздушните течения могат да го пренесат на огромни разстояния. Според Лабрадор следи от дима от пожари в Канада и Съединените щати са откривани дори в Европа.

„Силните западни ветрове го улавят, пренасят го над Атлантическия океан и го носят до нас. Последиците тук не са толкова тежки, колкото в близост до източника, но въздействие има“, посочи той.

Особено сериозен е рискът от фините прахови частици в дима. Според цитирани в доклада проучвания излагането на токсичен дим от горски пожари е свързано с близо 100 000 допълнителни смъртни случая годишно в периода между 2010 и 2018 г.

„Фините прахови частици от дима са изключително токсични, защото съдържат цял набор от опасни химикали. При вдишване те предизвикват възпаления в организма, които могат да доведат до белодробни заболявания“, обясни Лабрадор.

Повече от 800 горски пожара бушуват в Канада, предупреждения за качеството на въздуха има и в САЩ

Друг сериозен риск е озонът в най-ниските слоеве на атмосферата. Повишаването на температурите и все по-честите горещи вълни създават благоприятни условия за образуването му. Според СМО излагането на този газ е нараснало с 90% спрямо прединдустриалните нива, а един на всеки пет смъртни случая вследствие на хронични белодробни заболявания е свързан с него.

От Световната метеорологична организация подчертават, че климатичните промени и замърсяването на въздуха не могат да бъдат разглеждани като два отделни проблема. „Качеството на въздуха и климатът са взаимно свързани. За да се справим с единия проблем, трябва задължително да намерим решение и за другия“, заяви Лабрадор.

Предупреждението идва след период, белязан от екстремни горещини и опустошителни горски пожари в редица европейски държави, сред които Испания, Франция и Гърция.

Редактор: Цветина Петкова