Според експертите димът от горските пожари може да увеличи риска от редица заболявания, като последствията понякога се проявяват години по-късно. Защо е толкова опасен и как можем да се предпазим?

Мащабни горски пожари през последните години обхващат различни части на света, а димът от тях се превръща в сериозен проблем за здравето на милиони хора. Според учени и лекари опасността не се ограничава само до районите около самите пожари. Димът от тях може да се разпространи на огромни разстояния и да засегне хора, намиращи се на стотици, дори хиляди километри от огнищата.

Голям пожар край Анталия, десетки екипи се борят с огнената стихия (ВИДЕО)

„Знаем, че замърсяването на въздуха води до отделяне на фини прахови частици и сажди в атмосферата. Тези частици достигат до най-малките артерии в жизненоважни органи като сърцето, белите дробове, мозъка и бъбреците. Те причиняват възпаление и нарушават функциите на органите. Преди десет години не разглеждахме замърсяването на въздуха като сериозен рисков фактор за хронични заболявания. Днес вече знаем, че то може да има тежки дългосрочни последици за здравето”, смята пулмологът д-р Вин Гупта.

Научните изследвания свързват дима от горските пожари с повишен риск от инфаркти, инсулти, астма, различни видове рак, проблеми по време на бременност и заболявания, свързани с когнитивен спад. Все повече данни показват, че последствията могат да се проявят и години след излагането.

Мегапожарите - новата заплаха на XXI век: Когато огънят започва да създава собствено време

„Излагането на дим от горски пожари увеличава риска от много видове рак, увеличава риска от усложнения при бременност и има проучвания, които показват, че увеличава и риска от деменция. Това засяга не само хората, които живеят близо до пожарите, а дори и тези, изложени на дим, пренесен на хиляди километри разстояние”, коментира Нанси Лапид, главен редактор в ресор „Здравеопазване и наука“ към „Ройтерс“.

Лекарите предупреждават, че въздействието на дима е много по-мащабно, отколкото се е смятало преди години. „Това, което прави дима толкова опасен, е, че не гори само растителност. Горските пожари унищожават автомобили, къщи и всичко по пътя си. В резултат в дима има различни опасни частици и множество токсични вещества, които попадат в белите дробове”, каза Лапид.

Специалистите съветват хората да ограничават престоя навън при силно задимяване и да използват защитни средства. „Силно препоръчвам хората да използват предпазни маски. Те са ни добре познати още от пандемията. Маските могат да филтрират значителна част от вредните частици във въздуха. Не осигуряват пълна защита срещу дима, но е по-добре с тях, отколкото без тях“, съветва д-р Вин Гупта.

Продължават мащабните евакуации във Франция и Испания заради бушуващи горски пожари

Учените предупреждават, че климатичните промени и все по-екстремните горещини вероятно ще доведат до повече и по-интензивни пожари в бъдеще.

„Според мен всяко следващо лято е по-лошо от предишното. Преди десет или петнадесет години не водехме такива разговори. Сега ги водим по няколко пъти годишно, чак до есента. Това определено е тревожно. Първо, че хората са изложени на ефектите от горските пожари през по-голяма част от годината, в сравнение с преди 10 години. Второ наблюдаваме как множество рискови фактори се натрупват един върху друг“, посочи д-р Гупта.

Учените продължават да изследват какви ще бъдат последствията от все по-честото излагане на дим през следващите десетилетия.

Редактор: Ивета Костадинова