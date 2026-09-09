Спасителни екипи в Индонезия издирват лодка с осем души на борда, която изчезна в района на вулкана Анак Кракатау. Сред пътуващите са петима журналисти, изпратени да отразяват изригването. Плавателният съд потеглил в понеделник, но малко след това връзката с него прекъснала.

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Операцията по издирването започна във вторник, но беше временно прекратена заради високите вълни и опасните условия в района. Днес спасителните екипи отново са започнали работа.

Петимата изчезнали журналисти са индонезийски граждани и са работили за местни и международни медии. Сред тях са представители на държавната информационна агенция „Антара“ и на Анадолската агенция, съобщава „Джакарта пост“.

Междувременно изригването на Анак Кракатау предизвика сериозни нарушения на въздушния транспорт в Индонезия. Вулканичната пепел принуди редица летища да преустановят работа, а десетки хиляди хора останаха блокирани на островите Ява и Суматра още от уикенда.

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Анак Кракатау, чието име означава „Детето на Кракатау“, се намира в Зондския проток между Ява и Суматра. Вулканът се е образувал в калдерата, останала след катастрофалното изригване на Кракатау през 1883 г., което предизвиква огромни вълни цунами и отнема живота на десетки хиляди души.

Редактор: Цветина Петкова