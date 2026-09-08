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Повече от 340 хиляди пътници бяха засегнати
Индонезия отвори летището в Джакарта и още четири други. Общо осем летища бяха затворени, а повече от 340 хиляди пътници бяха засегнати, след като пепел от изригването на вулкана Анак Кракатау покри индонезийската столица и околните райони. Индонезийският министър на транспорта съобщи, че въздушният трафик към столицата е възстановен днес, след като вятърът е разнесъл облаците от пепел.
Предстои обаче детайлна техническа оценка на 178 самолета, останали блокирани на летището в Джакарта. Само тази сутрин са регистрирани три нови изригвания на вулкана.
Над 270 000 пътници са блокирани на 7 летища в Индонезия
„Преди да тръгна, майка ми ме предупреди, че може да има изригване. Каза ми да си взема допълнителни запаси. Когато пристигнах тук, всички полети вече бяха отменени. В крайна сметка се наложи да спя на летището в продължение на два дни. Днес разбрах, че са ме презаписали за полет на 10 септември”, каза 31-годишният пътник Алвин Путра.
„Решихме за момента да останем. Чакаме следващото съобщение от авиокомпанията за ситуацията и за това какво предстои. Бяхме доста притеснени и уплашени. Когато разбрахме, че вулканът е изригнал, естествено ни обзе страх. Притеснявахме се, че може да останем блокирани тук за дълго време”, сподели 61-годишната туристка от Малайзия Исма Ибрахим.Редактор: Дарина Методиева
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