Седем летища в Индонезия, включително две край столицата Джакарта, остават затворени заради вулканична пепел от изригването на Анак Кракатау.

Изригването наложи временното прекратяване на операциите и доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик, като десетки хиляди пътници останаха блокирани.

Мощно изригване на вулкан в Индонезия блокира десетки хиляди по летищата

Министерството на транспорта съобщи, че 270 000 души са засегнати повече от 2300 отменени полети.

„Заради нарастващата активност на вулкана Анак Кракатау полетите на няколко летища са преустановени. Препоръчваме на пътниците редовно да проверяват статуса на полетите си при съответната авиокомпания“, съобщиха от летищния оператор Angkasa Pura в социалните мрежи.

Ограниченията ще останат в сила поне до обявения час, като ситуацията се следи в зависимост от развитието на вулканичната активност.

Редактор: Цветина Петкова