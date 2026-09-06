Мощно изригване на вулкана Анак Кракатау блокира десетки хиляди по летищата в Индонезия. Само на основното международно летище в Джакарта бяха отменени или отложени 209 полета.

Вулканът започна да изригва в петък вечерта. Още две големи изригвания имаше в събота и неделя.

Вулканът Синабунг изригна в Индонезия, изхвърли пепел на 3500 метра височина

Засега няма опасност от цунами, каза правителството на Индонезия. "Анак Кракатау" се издига на мястото на катастрофалното изригване от края на 19 век, при което загиват около 35 000 души.

Редактор: Никола Тунев