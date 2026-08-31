Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли стълб от черна пепел на височина от близо 3500 метра. Информацията бе съобщена от националната вулканологична агенция.

Активността е продължила най-малко един час. На този етап няма данни за пострадали или жертви. Синабунг е един от най-активните вулкани в страната и в момента остава на второ ниво на опасност според местната четиристепенна система.

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Властите призоваха жителите и туристите да избягват евакуираните села, както и зоните в радиус от 3 километра от върха. Ограничението е разширено до 4,5 километра в югоизточния сектор на вулкана.

Синабунг, който се издига на 2460 метра над морското равнище, беше неактивен в продължение на векове, преди да се пробуди отново през 2010 г. При голямо изригване през 2014 г. загинаха най-малко 16 души, а поредица от по-малки избухвания оттогава наложиха неколкократни евакуации на населението в района.

Индонезия е архипелаг от над 17 000 острова и се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с изключително интензивна сеизмична и вулканична дейност. На нейна територия са разположени близо 120 активни вулкана – повече от всяка друга държава в света.

Редактор: Мария Барабашка