Мъж твърди, че е останал без автомобила си, след като при опит да го регистрира, разбира, че се издирва във Франция. Автомобилът е прибран от „Пътна полиция", но няколко месеца по-късно Янко Черкезов разбира, че той вече има нова регистрация. Как и на кого е предадена колата и какви са съмненията около документите по случая?

„След като оправих автомобила, реших да го регистрирам, за да го ползвам, защото е електрически. От КАТ - Сливен ми казаха, че е откраднат и направиха проверка“, разказва Черкезов.

По думите му автомобилът първоначално бил прибран в сервиз, а след това от КАТ го преместили на полицейски паркинг, където останал около два месеца.

По-късно Черкезов разбрал, че колата вече е с нова регистрация и е свързана с автокъща в града. Според негоначалникът на КАТ в града също бил изненадан от видяното в документите и разпоредил да бъдат прегледани записите от камерите, за да се установи как е извършена регистрацията.

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От полицията казали на Черкезов, че автомобилът е бил върнат на френския собственик. Той обаче твърди, че записите от камерите показват друго.

„Бяха свалили записи и тези хора, които са отишли в деня на регистрация, които са се представили за французи, не са говорили даже на английски. Сега дали са били там да регистрират или са били за параван, нямам идея“, казва той.

Междувременно на Черкезов се обадил служител на полицията, който проявил интерес да закупи автомобила от автокъщата.

От КАТ - Сливен заявили, че автомобилът е върнат лично на собственика, който след това го продал на автокъща, откъдето били предприети действия за регистрацията му. По-късно обаче от „Пътна полиция“ се усъмнили в редовността на документите и прекратили регистрацията, поискана от автокъщата.

Към момента по случая се извършва прокурорска проверка. Янко Черкезов остава без автомобила си и настоява да се изясни как колата е била предадена и на кого.