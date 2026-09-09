Борбата с огъня в Национален парк „Централен Балкан” над село Антон продължава вече девети пореден ден, но обстановката към момента е значително по-спокойна. „Пожарът е към своя край към днешна дата”, коментира кметът на селото Андрей Симов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

В гасенето се включи и хеликоптер „Кугър” от авиобаза „Крумово”. Въпреки положителното развитие, кметът уточни, че може да се наложи днес и утре допълнително обливане, „за да сме сигурни, че няма да тръгнат някакви локални огнища”. Симов похвали работата на пожарникарите на терен, като отбеляза, че над 100-150 души се борили със стихията през последните дни и не са спали, за да защитят населението.

Военен хеликоптер гаси пожара над село Антон втори пореден ден (ВИДЕО+СНИМКИ)

По лични наблюдения на кмета са изгорели около 200 декара площи в района на националния парк. Той подчерта, че овладяването на ситуацията зависи най-вече от метеорологичните условия. „Всичко зависи обаче от това да няма силен вятър, защото преди три дни пожарът беше потушен, но ураганният вятър го разпали отново”, посочи Симов. Към момента вятър няма, а температурите в района са около 20-23 градуса.

Относно причината за инцидента кметът сподели, че остава неговото убеждение за „неизгасен фас от берачи на боровинки”. Той призна, че това трудно може да се докаже, но призова всички граждани да бъдат изключително внимателни в планината. „Едно много леко подценяване коства време и усилия”, заяви кметът на село Антон и допълни, че по-голямата част от подобни инциденти са резултат от човешка намеса.

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Редактор: Мария Барабашка