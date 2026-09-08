Военен хеликоптер от 24-та авиационна база - Крумово отново се включи в овладяването на големия горски пожар в Национален парк „Централен Балкан“ над село Антон. Машината AS 532 AL Cougar излетя в 7:30 ч. във вторник, за да подпомогне от въздуха екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Снимка: НП "Централен Балкан"

Огънят избухна на 1 септември в местността „Сикириша“, а няколко дни по-късно отново се разгоря заради силния вятър. По последни данни пламъците са обхванали около 200 декара високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Западният фронт, който към момента не е ограничен, е около 200-300 метра с голяма денивелация. Източният фронт е с активни отделни огнища. На юг горенето е ограничено, на север все още има отделни огнища.

Въпреки че няма непосредствена опасност за село Антон, вятърът насочва огъня надолу по склона към иглолистната гора, която се простира до Подбалканския път. Това прави овладяването на пожара особено трудно.

Снимка: НП "Централен Балкан"

Теренът в района е труднодостъпен, но огнеборците са успели да достигнат до високата част на огнището по стар черен път към хижа „Планински извори“. Оттам е изградена 600-метрова водопроводна линия, която позволява подаването на вода директно към фронта на пожара. Допълнителна естествена преграда са двете дерета от двете страни на огнището, които се очаква да ограничат разпространението на пламъците.

Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)

На терен работят 25 пожарникари от Пирдоп, Елин Пелин и Копривщица, както 20 служители на Национален парк „Централен Балкан“ и доброволци. В гасенето участват и екипи от община Антон, които координират действията заедно с останалите служби. На място има и 2 водоноски от общината.

Снимка: НП "Централен Балкан"

Точната площ, обхваната от пожара, както размерът и характерът на нанесените щети, ще бъдат окончателно установени след пълното му потушаване и извършването на подробен оглед и оценка на терена. Към момента основните усилия са насочени към локализиране и пълното погасяване на огнищата в засегнатата територия.