Пожарът над село Антон отново е активен, а силният вятър го носи надолу по склона към боровата гора. Над 100 декара горят над селото, съобщи за NOVA кметът Андрей Симов. По негови данни, поне 30 души пожарникари и служители на Национален парк "Национален Балкан" са на терен.

Снощи пожарът се е разгорял отново заради силния вятър в региона. Няма опасност за населеното място, но огънят тръгва от билото към ниското, което затруднява гасенето му. В момента продължава да се търси терен, по който да мине тежка механизирана техника, тъй като на място се правят дренажни помпи и се използват маркучи на над 500 метра разстояние.

По информация на Симов, доброволци към момента няма да бъдат допускани, тъй като силният вятър задимява и прави ситуацията опасна за хора без опит.

По-рано кметът на селото отправи призив за доброволци. "Моля всеки който има възможност да се отзове до "Пресечения камък", местност "Сикериша". На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан“, каза той. "Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки който успее да се качи до пресечения камък, да не се включва преди да наредят пожарникарите", призова Симов.

Утре сутринта ще стане ясно каква площ е засегнал огънят и какво още може да се предприеме.

Продължават усилията за потушаването на пожара над село Антон (СНИМКИ)

Снимка: Андрей Симов