Снимка: ЮЗДП-Благоевград, ДГС-Пирдоп
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Ситуацията е овладяна, а на място горят само сухи треви
Продължават усилията за потушаването на пожара в Стара планина над село Антон. Гасенето продължава, обясни преди минути пред NOVA кметът на Антон Андрей Самуилов. Силният вятър и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни затруднения.
Той уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк "Централен Балкан" и обхвана 100 декара.
Пожар пламна в Балкана над Антон (СНИМКА)
На място са служители на Дирекция Национален парк "Централен Балкан" от Парковите участъци - "Калофер", "Тъжа", "Карлово", "Клисура" и "Тетевен", както и екип на звено "Подвижна Паркова Охрана". В потушаването на пожара участват и служители на ДГС Пирдоп, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Антон и доброволци.
Снимка: Национален парк "Централен Балкан"
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