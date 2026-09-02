Продължават усилията за потушаването на пожара в Стара планина над село Антон. Гасенето продължава, обясни преди минути пред NOVA кметът на Антон Андрей Самуилов. Силният вятър и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни затруднения.

Той уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк "Централен Балкан" и обхвана 100 декара.

Пожар пламна в Балкана над Антон (СНИМКА)

На място са служители на Дирекция Национален парк "Централен Балкан" от Парковите участъци - "Калофер", "Тъжа", "Карлово", "Клисура" и "Тетевен", както и екип на звено "Подвижна Паркова Охрана". В потушаването на пожара участват и служители на ДГС Пирдоп, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Антон и доброволци.

Снимка: Национален парк "Централен Балкан"