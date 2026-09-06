Снимка: Любо Огнянов, NOVA/Видео: Любо Огнянов, NOVA
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Огънят е обхванал сухи треви и храсти и бушува в близост до магазин от голяма верига
Пожар избухна между кварталите „Левски Г” и „Враждебна” в София. Огънят е обхванал сухи треви и храсти и бушува в близост до магазин от голяма верига, непосредствено до бул. „Владимир Вазов”.
На мястото има четири противопожарни автомобила. Стихията бушува на фронт около 200 метра. Работници в близост се включиха в гасенето на пожара, използвайки багер, който засипва огъня с пръст и прокопава траншеи.
Снимка: Любо Огнянов, NOVA
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