Гранични полицаи от Брегово задържаха камион с 30 000 кутии контрабандни цигари. Шофьорът – сръбски гражданин, е задържан.

Снимка: Пресцентър МВР

Служителите на реда провели специализирана операция, подготвяна от около месец и половина. Вчера граничният наряд спрял за проверка в района на Видин товарен автомобил със сръбска регистрация, управляван от 56-годишен сръбски гражданин.

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Снимка: Пресцентър МВР

Извършена е рентгенова проверка в митническото бюро, при която в единия край на ремаркето е открит тайник. Там граничните полицаи намерили 60 мастербокса или 30 000 кутии цигари с косовски акцизен бандерол.

Снимка: Пресцентър МВР

Сръбският шофьор и камионът с цигарите са задържани в ГПУ-Брегово. Районната прокуратура повдигна обвинение на водача и той е задържан за 72 часа.

Редактор: Цвета Лазаркова