Задигнаха пари от кутия за дарения от параклис в Кюстендилско, съобщиха от полицията. Сигналът е подаден на 8 септември от параклиса „Св. Иван Рилски“ в село Самораново.

Извършителят влязъл с взлом през входната врата, предаде DarikNews .

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За случая е уведомена прокуратурата.

Редактор: Дарина Методиева