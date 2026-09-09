Резултатите от международното оценяване PISA 2025 за пореден път поставят на дневен ред въпроса за дефицитите в родното образование. „Вчера обявените резултати са един голям червен флаг за това, че е крайно време да си зададем въпроса кое в тази система функционира така, че да позволява 58% от българските ученици да не могат да намерят тезата в средно дълъг текст”, коментира Мария Брестничка от Национална мрежа за децата в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според нея образованието в България очаква от учениците възпроизвеждане на определен обем материал, вместо да търси разбиране и функционална грамотност. Тя посочи, че според годишния доклад „Бележник”, оценката за българското образование е едва „Среден 3”, тъй като системата едва преминава прага.

PISA: Българските ученици отново са под средното ниво

„Не можем да очакваме функционално грамотни ученици, когато преподаването не върви със съвременните технологии и начина, по който децата възприемат света”, допълни Брестничка. Тя обърна внимание и на факта, че всеки четвърти ученик е бил жертва на насилие или тормоз през последната година, което пречи на учебния процес.

Директорът на Първа английска езикова гимназия Александър Чакмаков изрази несъгласие с масовата паника около резултатите и подчерта, че те са плод на изпитване, за което родната система просто не подготвя децата. „Ако вземем най-добрите деца от Хонконг, Сингапур или Япония и ги пратим да се явят на наш формат национално външно оценяване, те също ще катастрофират, защото няма да са подготвени”, коментира Чакмаков.

Директорът отправи остри критики към учебната програма и изпитите в 4-ти, 7-ми и 10-ти клас, като определи изпита след 10-ти клас като „абсолютно непрактичен и необоснован”. По негови думи законът от 2016 година е превърнал образователния закон в социален. „Училищата се превърнаха в едни системи за подпомагане на социалната среда и бита на семейството”, заяви Александър Чакмаков.

Липсата на ясен образователен стандарт за качество е сред основните проблеми, за които алармира директорът на Първа английска гимназия. „Когато ние не знаем какво е качество, няма как да искаме качество”, посочи той.

Мария Брестничка допълни, че учебните програми трябва да включват дигитална грамотност и социално-емоционални умения, вместо разговорите да се свеждат само до това в кой клас да се изучава Ботев или квадратното уравнение. Експертите призоваха за по-силна връзка между родители и учители и повече време, отделено на децата в семейна среда.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка