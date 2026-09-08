Български археолози проучват древни потопени селища край Созопол, които могат да дадат ценна информация за праисторията по българското Черноморие. Подводната среда е съхранила останки, които на сушата отдавна биха били унищожени от природните процеси.

По думи на подводния археолог гл. ас. д-р Калин Димитров от Националния археологически институт с музей при БАН водата е по-добър архив от сушата. „Във водна среда няма такива големи вариации на температурата. Тези останки са погребани в анаеробен блатист пласт, който е богата на кислород и е перфектна консервационна среда“, обяснява той.

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Димитров споделя, че подводната археология може да даде важна информация не само за живота на древните хора, но и за промените в климата през хилядолетията. „Днешните вълнения за промяна в климата могат да бъдат намерени в миналото и да се базират на изследвания от древността“, посочва Димитров.

Най-често подводните археолози проучват останки от кораби. В Черно море условията са особено благоприятни за съхраняването на дървесината, тъй като на определени дълбочини липсва кислород и тя не изгнива.

„Най-често във водната археология се проучват кораби. Те се срещат по дълбочините на Черно море, където няма кислород и дървото не гние“, казва подводният археолог.

Река Дунав също е сред местата, които могат да разкрият ценни археологически находки. Спадът на нивото на реката вече е дал възможност на учените да видят останки, които обичайно остават под водата.

Димитров изразява надежда, че бъдещите проучвания ще доведат до нови открития по Южното Черноморие. „Към момента се надявам да намерим праисторическо селище край Ахтопол“, казва той.

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Редактор: Георги Иванов