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Мъжът участвал в Световното първенство, на което България е домакин
Тече операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът.
Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина
Мъжът участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.
По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".
19 планински спасители се опитват да свалят тялото на парапланериста от местността "Малък Джендем". Същевременно полицията води разследване за причините, довели до инцидента.
Най-вероятно термиките са причинили загубата на контрол и падането на парапланериста, но това тепърва ще бъде изяснявано от разследващите.
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