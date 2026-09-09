Тече операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът.

Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

Мъжът участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.

По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".

19 планински спасители се опитват да свалят тялото на парапланериста от местността "Малък Джендем". Същевременно полицията води разследване за причините, довели до инцидента.

Най-вероятно термиките са причинили загубата на контрол и падането на парапланериста, но това тепърва ще бъде изяснявано от разследващите.