Предложения за издигане кандидатурите на Асен Цветанов - председател на Районен съд - Раднево, Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд, Роман Николов - съдия в Районен съд - Брезник, и Явор Колев - съдия във Върховния административен съд, за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета.

Публикувани са и предоставените от Радослав Градев - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Русе, и Ивайло Володиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил, документи по чл. 29 в, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Сред тях са автобиографиите на кандидатите, мотивите за участието им в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации по чл. 18, ал. 1 и чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ, копия от удостоверенията за придобита юридическа правоспособност и други.

Асен Цветанов е номиниран от свои колеги от Районен съд – Раднево, Районен съд – Гълъбово, районни и окръжни съдии от района на Окръжен съд – Стара Загора, които сочат, че съдия Цветанов е „магистрат с утвърдени професионални и нравствени качества, който съчетава задълбочена правна подготовка с чувство за отговорност, независимост и почтеност“ и в своята работа „се ръководи от закона, професионалната етика и принципите на независимото правораздаване“. Под неговото ръководство Районен съд – Раднево е одобрен за финансиране по проект за цялостна модернизация на съдебната палата, включително изграждане на система за енергийна независимост, както и че се е утвърдил като орган с добра организация на работата, конструктивен диалог между магистратите и съдебните служители и стремеж към непрекъснато подобряване на административните процеси.

Според съдиите, предложили кандидатура на съдия Цветанов, неговият професионалният опит, съчетан с високите му нравствени качества, чувство за справедливост и отговорност, го правят достоен кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет, а „практичният му подход, умението да намира работещи решения и способността му да обединява хората около общи цели“ им дават увереност, че доброто управление на съдебната система е постижима цел.

Албена Момчилова започва професионалния си път през 1999 г. - 2000 г. като съдебен кандидат, като е била и помощник-следовател в Столична следствена служба. Практикувала е като адвокат до 2007 г., когато е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, като е изпълнявала функциите на заместник-председател на Наказателното отделение в периода 2013 г. – 2014 г. Като аргумент за нейната отлична подготовка и задълбочени познания в правната материя се сочат постановените от нея „съдебни актове, ползващи се с висок стабилитет, и които, съчетани с личните ѝ качества – вежливост и отзивчивост, са я превърнали в безспорен авторитет сред колегите ѝ и често търсен съветник“.

В предложението е посочено, че свидетелство за нейния административен опит е изградената и доказана в практиката ѝ способност да взема мотивирани решения в кратки срокове. Счита се, че нейния професионален опит извън съдебната система, както и в различни органи на съдебната власт, са „позитиви на нейната кандидатура“ и ще ѝ осигурят по-широк и всеобхватен поглед, необходим при осъществяване дейността на ВСС.

Роман Николов има повече от 26 години стаж като съдия. Неговата кариера започва през 1998 г. като „съдия-изпълнител“, той и „съдия по вписванията“ и нотариус в Районен съд гр. Брезник. От 2000-та година до днес е съдия в Районен съд – Брезник, като от 2005 г. до 2016 г. е негов административен ръководител, а в периода 2018 г. – 2022 г. е командирован в Окръжен съд – Перник.

Отбелязано е, че съдия Николов се отзовава и оказва помощ на своите колеги, както при изпълнение на служебните им задължения, така и в личен план, с което е спечелил доверието на колегите му, издигнали неговата кандидатура, както и е утвърдил вярата им, че в качеството си на член на ВСС ще отстоява съобразени със закона и морала принципи при обсъждане и вземане на решения.

На интернет сайта на ВСС са публикувани и документите на съдия Николов по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ – автобиография, концепция, документи за съответствие и декларации.

Явор Колев е номиниран от съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Велико Търново, Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – София, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Пловдив, Софийски градски съд, Административен съд – Варна, Административен съд – Пловдив, Административен съд – София-град, Районен съд – Варна, Районен съд – Пловдив, Софийски районен съд и други. Вносителите на предложението се аргументират с „качествата на неговата личност и взаимоотношения си с него през годините“. Посочено е, че Явор Колев е дългогодишен съдия, който е бил последователно младши съдия в Окръжен съд – Пловдив и съдия в Районен съд – Пловдив, като е заемал и длъжността заместник-председател, гражданско отделение.

Изтъкнато е, че Колев демонстрира високи критерии по отношение на собствената си ценностна система и е „безспорен, доказал се посредством работата си професионалист“, а неговите действия и постъпки са доказателство за почтеност и гаранция за висок морал. Като допълнителен аргумент се отчита изборът му от Пленума на съдиите от ВАС в състава на Комисията по професионална етика в началото на 2026 г.

Изразена е увереност, че съдия Колев притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества да изпълнява обективно, отговорно и пълноценно задълженията и отговорностите на член на Висшия съдебен съвет.

Редактор: Георги Иванов